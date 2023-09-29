Особые экономические зоны для туризма могут создать в Шерегеше и Кавминводах

Минэкономики рассматривает две заявки по созданию особых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа в Кавминводах и Шерегеше. Об этом рассказал замглавы ведомства Дмитрий Вахруков на пленарном заседании первого Международного форума ОЭЗ.

По словам замминистра, господдержка инвестпроектов в туристско-рекреационных ОЭЗ «становится приоритетом» для властей. Еще одним важным направлением развития ОЭЗ господин Вахруков назвал партнерство с «дружественными» России странами.

«Технологический суверенитет, безусловно, сейчас ключевое, на что должны работать ОЭЗ. И мы активно поддерживаем импортозамещающие проекты в сферах производства лекарств, вакцин и препаратов, информационных технологий, инноваций и прочих отраслях»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Как выяснил «Ъ», законопроект Минфина о «донастройке» налоговых льгот при преференциальных режимах вызвал возражения — с ним не согласны в Минэкономики, а также в некоторых регионах, на территории которых есть зоны льготного налогообложения. Оппоненты Минфина опасаются снижения инвестиционной привлекательности таких зон.

Подробности — в материале «Ъ» «Минфин вошел в зону несогласия».

Лаура Кеффер