Какие еще сложности возникают у работодателей

Помимо проблем военкоматов у компаний возникают и учетные сложности с собственным персоналом. Как рассказывает старший юрист по трудовому праву компании «Юнистафф Пейрол» Алина Неретина, компании, которые предоставляют услугу аутсорсинга ведения воинского учета, часто сталкиваются с тем, что сотрудник компании-клиента отказывается предоставлять необходимые данные. «Чаще всего это касается военных билетов. Напомним, что отсутствие у лица, поступающего на работу, документов воинского учета не указано в законодательстве в качестве обстоятельства, исключающего возможность трудоустройства. При отсутствии у военнообязанного документов воинского учета нужно обязательно уведомить военкомат в установленные законом сроки. Также рекомендовано уведомить самого работника, чтобы он предоставил документы воинского учета. Отметим, что работодатель не может заставить сотрудника, чтобы последний принес военный билет, однако если работник его не предоставляет, то его можно привлечь к дисциплинарной ответственности (выговор или замечание) в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 193 Трудового кодекса»,— отмечает она. Если же сотрудник потерял военный билет, то ему нужно в двухнедельный срок обратиться в соответствующий военный комиссариат для получения документов взамен утраченных. Сроков восстановления в законодательстве нет, но на практике это занимает менее месяца. Работодатель не обязан оказывать содействие в восстановлении работником документов воинского учета.

«В случаях, когда работник отказывается предоставлять документы воинского учета, мы под подпись уведомляем его о действующих обязанностях. Если он отказывается от уведомления под подпись, составляется акт»,— говорит член генсовета «Деловой России» Юлия Тарасова. Некоторые компании решают проблемы с военным билетом еще на этапе приема нового сотрудника на работу. Как говорит председатель комитета «Опоры России» по промышленности Максим Третьяков, на предприятии «Элкат», где он является гендиректором, при приеме на работу воинский билет предоставляется в обязательном порядке. «Случаев отказа не припомню, если будут отказываться — будем искать и нанимать тех, кто согласен»,— говорит он.

Одновременно с этим, отмечает руководитель группы консультационных услуг по вопросам управления персоналом Б1 Екатерина Ухова, у компаний иногда возникают трудности при назначении лица, ответственного за ведение воинского учета. «Это связано прежде всего с тем, что штрафы на должностные лица существенно увеличатся, и сотрудники не хотят на себя брать дополнительную ответственность»,— говорит она.

Можно предположить, что текущие сложности касаются в основном малого и среднего бизнеса — у многих крупных компаний таких проблем не возникает. «Прирост спроса на услуги, связанные с аутсорсингом воинского учета сотрудников, в корпоративном секторе действительно есть. Конкретные цифры называть здесь было бы некорректно, поскольку сейчас речь идет о том, что многие компании, которые раньше в принципе такого рода учет в системе не вели и не были зарегистрированы в комиссариатах, начали нуждаться в подобной экспертизе достаточно внезапно. «Северсталь — ЦЕС», как крупный ОЦО, отвечающий, в частности, за комплексное сопровождение деятельности кадровых служб самого бренда, а также в рамках клиентских проектов — за его периметром, имеет в своем распоряжении налаженные механизмы организации воинского учета сотрудников. Так что для нас и наших партнеров никаких существенных изменений с 1 октября не произойдет»,— говорит руководитель сервисного центра по обслуживанию персонала компании «Северсталь — Центр единого сервиса» Алексей Покидов.

Анастасия Мануйлова