Что смотреть на фестивале «КАРО.Арт»

С 10 по 15 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» пройдет Второй международный фестиваль «КАРО.Арт», который по количеству и качеству премьерных показов претендует на то, чтобы стать главным столичным смотром года (часть программы эхом покажут и в других городах России). Фильмом открытия станет «Химера» Аличе Рорвакер, а на закрытии состоится первый московский показ «Сказки» Александра Сокурова. Рассказываем о самых интересных премьерах фестиваля.

«Крецул»

Александра Лихачева, 2023

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Кишинев, 1997 год. Чемпион-дзюдоист Олег Крецул (Никита Волков) попадает в аварию, в которой теряет жену, а сам слепнет. На помощь приходит кореш Виталик (Сергей Волков), собирающий волю и все пожитки в один кулак и начинающий тренировать своего друга к Паралимпийским играм. Это реальная история: Олег Крецул стал многократным чемпионом, а его друг Виталий Глигор — все еще его тренер (он стал и соавтором сценария фильма). Удивляет в «Крецуле» другое — меньше всего это немногословное, как и его герои, кино похоже на типовую спортивную драму. И дело не только в том, что он обходится без монтажа тренировок. Выпускница мастерской Алексея Учителя Александра Лихачева для своего полнометражного дебюта берет прекрасного оператора Мариуса Пандуру, знаменитого по работе с румынской новой волной, и, двигаясь на ощупь, врезаясь в затылки и замирая на поворотах, крадется по изъезженной колее драм про силу духа и крепкую мужскую дружбу, подмечая странное и не пропуская главное.

«Лови ночь»

Прокопий Бурцев, 2023

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Мужчина (Дмитрий Трофимов), возвращаясь домой с работы, получает звонок от незнакомца: его жена похищена, а чтобы ее спасти, нужно выполнить несколько заданий. За одну ночь в зимнем Якутске он переживет «12 раундов», «Соучастника» и «Пилу». Поначалу «Лови ночь» кажется лишь образчиком лихого трэш-кино, дешевого, сердитого и самопального даже по меркам партизанской якутской кинематографии. Но добровольный аутсайдер Бурцев, живущий в кинематографическом затворничестве автор культового «Феррума» (2015), держит в кармане даже не фигу, а остро заточенный нож, которым вспарывает и жанровые ожидания, и критический аппарат зрителя. Короткое, резвое и ошеломляющее кино, о котором хочется думать долго.

«Свет»

Антон Коломеец, 2022

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Соцработница Татьяна (Елена Яковлева) готовится к празднованию своего шестидесятилетия, но голова занята чем-то совсем другим. Нет, дело не в визите сына, приезжающего нечасто и ненадолго, но умеющего за пять минут выйти на конфликт. И не в работе: старики, за которыми ей надо присматривать, всегда нуждались в помощи. И сын хороший, и работа любимая, но в памяти настойчиво всплывают моменты ранней юности с песнями под гитару, пылкими признаниями, «Романсом о влюбленных», надеждами и первыми ранами сердца. Что это? Светлая ностальгия по давно минувшему или попытка осмыслить ту травму, после которой жизнь свернула не туда? Фильм, ставший триумфатором последнего фестиваля «Окно в Европу», честно держит интригу до самого конца, но не в ней вся соль этой чуткой и хрупкой картины. Играющая главную роль Елена Яковлева не просто держит на себе весь «Свет», но наделяет его какими-то не поддающимися пересказу свойствами. Говоря о таких актерских работах, обычно используют прилагательное «феноменальная», и здесь это не кажется натяжкой или преувеличением.

DVA

Александра Карелина, 2022

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Разбросанные по земле люди, чрезвычайное положение в Москве, запрет на слово «смерть» — нет, это не новостная лента, а экспериментальный фильм клипмейкерши и видеохудожницы Александры Карелиной, задуманный в 2021 году, законченный в 2022-м и показанный на Роттердамском кинофестивале в 2023-м. При всех мрачных ассоциациях, это кино избегает прямолинейных обобщений и обходится вообще без какого-либо строгого нарратива. Снятая на 16-мм пленку лента отсылает к американскому авангарду середины прошлого века (с ассоциативным монтажом, броской визуальной образностью, дневниковостью), но сделана по законам времени сегодняшнего: с клиповым ритмом, нарочитым ретро, сумасшедшим саунд-дизайном. Это кино, смотреть которое необходимо именно на большом экране. Будет очень страшно.

«Долина Авраама»

Мануэл ди Оливейра, 1993

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Если бы в середине XIX века существовал кинематограф, то выглядел бы он примерно так, как шедевр португальского классика, 85-летнего на тот момент Мануэла ди Оливейры. «Долина Авраама» (1993) — один из самых литературоцентричных фильмов за всю историю кино. Основанный, как и многие другие фильмы режиссера, на одноименном романе Агуштины Бесса-Луиш, он устроен по законам скорее литературной, нежели привычной кинематографической драматургии. Голос не то чтобы надежного рассказчика комментирует практически каждую сцену истории одного несчастного брака и одной прекрасной женщины, заводящей одного любовника за другим. Разумеется, это и «Мадам Бовари» (книга даже появляется в кадре), и полная противоположность бессмертного романа. Флобер все понимал про свою героиню и разбирал ее по кусочкам, а для Оливейры она становится все более загадочной с каждой новой сценой. «Долину Авраама» покажут в свежей реставрации, которую не найти в сети.

«Скарлет»

Пьетро Марчелло, 2022

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Начало XX века. Столяр Рафаэль (Рафаэль Тьери) возвращается с Первой мировой в родные места, где его ждут одинокая землевладелица Аделина (Ноэми Львовски), дочь Жюльетт и могила супруги Марии. Попав из армейского пекла в повседневную безнадегу, новоиспеченный ветеран-вдовец не опускает руки — тем более они у него золотые: Рафаэль берется за любую работу по дереву и быстро завоевывает уважение на местной верфи. Правда, так же быстро он становится изгоем из-за обвинений в смерти местного трактирщика. Жюльетт (Жюльетт Жуан) тем временем вырастает, проявляя живой интерес к природе, поэзии, музыке, плотничеству и немного к чудесам: окрестная ведьма (Иоланда Моро) сулит ей алые паруса на горизонте. Любимец синефилов Пьетро Марчелло, покоривший четыре года назад Венецию с «Мартином Иденом», взялся за вольную экранизацию Александра Грина, зафиксировав сюжет в 1920-х, когда роман и был написан. Рафаэль выходит к зрителю как будто с раскрашенной хроники послевоенных лет (режиссер в самом деле использует ее вместо городских общих планов), живописная во всех смыслах глубинка контрастирует с его драмой и бытом, а к выразительным лицам, на которые у Марчелло наметан глаз, добавляются не менее выразительные ладони столяра, словно вобравшие в себя каждую морщинку эпохи. Так и мечтательность в «Скарлет» не беззащитная, а приземленная: Жюльетт не дает себя в обиду, проявляя самостоятельность и характер, а романтичный летчик Жан в исполнении Луи Гарреля воплощает не только счастливый конец, но и начало новой эпохи: с кинематографом, самолетами, индустриализацией — и эмансипацией тоже. Алые паруса не стоит ждать: их нужно поднимать самим.

«Следующая жертва»

Чон Чжу Ри, 2022

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Ким Со Хи (Ким Cи Ын) увлекается танцами и подает большие надежды, но, чтобы зарабатывать на жизнь, устраивается на стажировку в колл-центре крупного провайдера. Попрощавшись с мечтой о сцене, девушка сталкивается с многочисленными уловками работодателя. В компании требуют нечеловеческих показателей, вынуждая давить на клиентов, а с премиальными выплатами не торопятся — особенно стажерам, которые нередко увольняются через несколько дней нервотрепки (звонят нередко скандалисты и извращенцы). Глобальная пирамида трудовой безнадеги показана уже глазами следовательницы О Ю Чжин (Пэ Ду На), занимавшейся танцами вместе с Ким Со Хи. Подобно тому, как студентка не хочет мучить людей ради выработки, полицейская позволяет себе долго расследовать цепочку махинаций, разбираясь, как отчетность и пропаганда труда в семьях превращают жизнь молодых корейцев в ад. Всего лишь второй фильм постановщицы Чон Чжу Ри, дебютировавшей драмой «То-хи» с той же Пэ Ду На, оказывается пострашнее «Игры в кальмара», так как ни облегчения, ни победителей здесь нет.

«Омен»

Балоджи, 2023

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Коффи (Марк Зинга из «Тори и Локиты») и Алиса (Люси Дебай) ждут двойню и планируют пожениться, но прежде он хочет съездить на родину в Конго, где не был 18 лет. Там жених хочет подарить гостинцы родителям, согласно местному обычаю, и получить благословение у строгой суеверной матери Муджилы (Ив-Марина Гнахуа). Отдельный пункт его программы — разговор с отцом, но вся одиссея идет не по плану, превращаясь в кафкианское сафари с элементами мистического трипа. На самом деле в «Омене» четыре главных героя — люди, которых считают колдунами, как Коффи, появившегося на свет с родимым пятном и страдающего носовым кровотечением. Еще двое — его мать и прогрессивная сестра Тчала (Элиан Умугире из «Нептун Фрост»), пробующая открытые отношения с бойфрендом. Четвертый — уличный мальчонка Пако (Марсель Отете Кабея), чья банда носит розовые платья — в память о его погибшей сестре. Бельгийский дебютант конголезского происхождения Балоджи исследует, что такое быть «колдуном», чужим в столь суеверном и зарегулированном обществе. Если Коффи в любой момент может вернуться во Францию, то его родственники и тем более сирота Пако заперты в отведенных им ролях, ритуально и бюрократически. Пульсирующий фильм Балоджи, перетекающий из драмы культурной идентичности в фолк-хоррор, а оттуда то в мюзикл, то в сказку наподобие «Гензеля и Гретель», получил в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля награду за «новый голос» в кинематографе.

«Мельников»

Марина-Мария Мельник, 2023

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Док-экскурсия по Дому-музею Мельникова, творчеству архитектора-новатора и советскому авангарду начала XX века. Фильм Марины-Марии Мельник, до этого уже снявшей картины о художниках Эгоне Шиле («Эгон») и Даши Намдакове («Отец Байкал»), а также о гуру режиссерского факультета ВГИКа Владимире Фенченко («Фенченко. Жизнь — это кайф»), посвящен тому, какой след в пространстве и времени оставили зодчий, его идеи и постройки. Ожидаемо сердцем фильма становится Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке, переживший пик карьеры архитектора, Вторую мировую и долгую историю с наследованием-реставрацией в 2010-е. Шестиугольные окна цилиндрического здания служат своего рода порталами — в историю архитектуры, проиллюстрированную чертежами, макетами и фрагментами из классики киноавангарда, например «Человека с киноаппаратом»; в библиотеку идей Мельникова — снова планы и фрагменты из мемуаров «Архитектура моей жизни», которые читает Игорь Ясулович; наконец, рассказы членов большой семьи Мельникова, которые вспоминают шедевр конструктивизма как жилое помещение, а архитектора — как дедушку. Одни работают в доме-музее, другие — как внучка Мельникова Екатерина Каринская — вспоминают его вдали от адища города и обезумевшей толпы.

«Возвращение к разуму»

Ман Рей, 1923

Трехминутная авангардистская зарисовка Мана Рея, состоящая из абстрактных фигур, фотограмм, бликов, всполохов, силуэта карусели и проекций на грудь Кики с Монпарнаса, подруги режиссера и любимой натурщицы сюрреалистов. Этот дадаистский эксперимент может предложить смотрящим совершенно неповторимый опыт — например в зависимости от саундтрека: существующие версии позволяют увидеть «Возвращение к разуму» как механический танец XX века, технохоррор на грани киберпанка, космическую одиссею сознания и что только не. Новейшее звучание ему обеспечивают Джим Джармуш и Картер Логан, сотрудничающие в рамках группы Squerl и реставрации экспериментов Мана Рея. Свою версию «Возвращения к разуму» они называют экстатической, отражающей авторскую иронию: военные и послевоенные 1920-е требуют то ли взяться за ум — то ли вовсе отпустить вожжи воображения.

Расписание показов на сайте фестиваля

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