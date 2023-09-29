Холдингу MONE четверть века

В честь 25-летия со дня основания компания MONE открыла фотовыставку «Красота в моменте» в Москве, на площадке ORDYNKA ART gallery — это выставка работ Александра Глушкова и Тимофея Колесникова, посвященных красоте женщины. Вторым событием в продолжение праздника станет MONE IMPRESSION 2023 XXLOVE — шоу-показ авторских коллекций от именитых стилистов и колористов, который запланирован на 17 октября в Москве. В рамках мероприятия пройдет творческая битва тех, которые не боятся экспериментов и хотят показать свое мастерство в стайлинге и окрашивании волос.

На сегодняшний день в состав холдинга MONE входит более 250 салонов, а косметика MONE Professional вышла на международный рынок.