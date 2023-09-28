Фирму «Перестрой-КА» оштрафовали на 25 млн рублей за взятку директора в Тюмени

Прокуратура Тюменской области назначила штраф строительной компании ООО «Перестрой-КА» на 25 млн руб. за передачу директором взятки руководителю управы Восточного административного округа. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По данным следствия, директор ООО «Перестрой-КА» передал руководителю управы взятку на сумму более 2 млн руб. в виде строительных материалов (отделочная плитка, деревянная лестница в дом, металлические ворота) и работ по их монтажу. Это произошло в период с сентября 2017 года по июнь 2022 года.

Взятка дана руководителю управы за общее покровительство ООО «Перестрой-КА» при исполнении муниципальных контрактов. На их основании компания благоустраивала жилые микрорайоны в Тюмени.

В июне Тюменский районный суд осудил руководителя управы по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией суммы предмета взятки в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Директор ООО «Перестрой-КА», давший взятку чиновнику, активно содействовал расследованию преступления, поэтому против него не стали возбуждать уголовное дело.

Основная деятельность ООО «Перестрой-КА» — строительство жилых и нежилых зданий. Компания зарегистрирована в Тюмени с 2007 года.

Ева Коршунова

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