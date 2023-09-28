В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за драки водителей

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия) после драки водителей, один из которых управлял автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области

В ведомстве рассказали, что 27 сентября на проспекте Октября 21-летний водитель Toyota Land Cruiser грубо нарушил ПДД и создал помехи автобусу с пассажирами. После остановки автобуса молодой человек из Toyota Land Cruiser зашел в него и нанес водителю несколько ударов. Как отметили в прокуратуре, 21-летний водитель ранее был лишен водительских прав.

В полиции возбудили уголовное дело, а прокуратура поставила расследование дела на контроль.

Алла Чижова