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В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за драки водителей

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия) после драки водителей, один из которых управлял автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области

Фото: Скриншот из видео прокуратуры Ярославской области

В ведомстве рассказали, что 27 сентября на проспекте Октября 21-летний водитель Toyota Land Cruiser грубо нарушил ПДД и создал помехи автобусу с пассажирами. После остановки автобуса молодой человек из Toyota Land Cruiser зашел в него и нанес водителю несколько ударов. Как отметили в прокуратуре, 21-летний водитель ранее был лишен водительских прав.

В полиции возбудили уголовное дело, а прокуратура поставила расследование дела на контроль.

Алла Чижова

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