X парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Петербурге

Десятый парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Санкт-Петербурге, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Выступая с видеообращением на парламентском форуме БРИКС, который проходит в ЮАР, спикер сообщила, что форум пройдет во взаимодействии с саммитом БРИКС, который будет проходить в это время в Казани. Точные дате мероприятия пока не согласованы.

Госпожа Матвиенко напомнила, что в 2024 году Россия станет председателем в БРИКС. По словам спикера Совета Федерации, на форуме будут обсуждаться законодательные возможности для развития стран БРИКС. Для этого, считает спикер, необходимо создавать условия для диверсификации цепочек поставок, дедолларизации, перехода на национальные валюты во взаимных расчетах. В этом связи планируется уделить внимание развитию логистики и трансконтинентальных маршрутов.

Саммит БРИСК в столице Татарстана пройдет в октябре 2024 года. Главой оргкомитета назначили помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова.

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