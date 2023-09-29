Югу не хватает мощностей

Россия все чаще ограничивает экспорт электроэнергии в Закавказье, а оттуда — в Турцию, из-за нехватки свободных мощностей в Краснодарском крае. В краевом министерстве ТЭК отмечают, что регион является одним из наиболее нагруженных субъектов РФ, предложения о строительстве генерирующих мощностей на Кубани и в Крыму уже имеются, однако такое решение требует проработки на федеральном уровне. Эксперты считают, что необходимость назрела давно, но в нынешних условиях требует детального анализа на предмет экономических, военных и геополитических рисков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энергодефицит на юге России возникает, в том числе, из-за подключения новых потребителей в Запорожье и Херсонской области

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Энергодефицит на юге России возникает, в том числе, из-за подключения новых потребителей в Запорожье и Херсонской области

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Россия стала чаще ограничивать экспорт электроэнергии в Закавазье и в Турцию, где наиболее высокие цены на электроэнергию. Это происходит из-за нехватки свободных мощностей в Краснодарском крае, сообщила представитель российского оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО» Александра Панина. Согласно разъяснениям госпожи Паниной, ограничения происходят в целях поддержания энергобаланса в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга.

Отмечается, что РФ имеет сетевые связи с Грузией, Азербайджаном и Южной Осетией, через которые также может поставлять электричество в Турцию и Иран. Однако летом из-за нехватки мощностей на юге Россия до нуля снижала поставки энергии. Это объяснялось ремонтами, спровоцированными существенным ростом потребления из-за жары. Осенью ситуация с экспортом улучшилась, но значительные ограничения в поставках не исключаются. Перспективы же нормализации энергобаланса не просматриваются. В этом году нехватка энергомощности может составить 219 МВт, а к 2029 году — вырасти уже до 857 МВт.

По данным «Интер РАО», энергодефицит возникает из-за подключения новых потребителей в Запорожье и на Херсонщине. Согласно проекту Схемы и программы развития энергосистем России (СиПР), поставки туда из Крыма могут увеличиться до 550 МВт в год, а из Краснодарского края в Крым — до 850 МВт. Для решения проблемы предлагается построить в Крыму новую генерацию на 307–338 МВт, а на Кубани— на 550–605 МВт.

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края "Ъ-Кубань" рассказали, что регион действительно является одним из наиболее нагруженных субъектов РФ, а удельное потребление электроэнергии в нем сопоставимо с Москвой и Санкт–Петербургом. «Около 30% электроэнергии производится на месте, остальная часть поставляется из смежных энергосистем Ставропольского края и Ростовской области. Ежегодный пророст объемов потребления в крае составляет около 3 % при ежегодном росте нагрузок в пределах 4-5%»,— говорят в министерстве.

Там также отметили, что для ликвидации прогнозируемого дефицита пропускной способности магистральной сети потребуется строительство протяженных линий электропередачи 500 кВ из соседних энергосистем до центров нагрузок. Это не только дорого, но и будет сопряжено с трудностями отвода земли. Кроме того, оператор пришел к выводу о целесообразности размещения собственных генерирующих мощностей, приближенных к центрам роста нагрузок. «Однако вопрос строительства объектов генерации в Крыму, Севастополе, на Кубани и в Адыгее требует детальной проработки на уровне профильных федеральных ведомств»,— отметили в министерстве.

Опрошенные "Ъ-Кубань" эксперты рассказывают о проектах строительства генерирующих мощностей на Кубани, которые в последние 20 лет периодически возникали, презентовались на инвестиционных форумах, однако до их реализации дело так и не дошло.

Директор Южно-русского агентства макроэкономических исследований Алексей Кирсанов считает, что ресурсы Краснодарского края и Крыма в межсезонье могут быть использованы для снабжения новых регионов, но к следующему летнему сезону ситуация опять обострится, и перебои снова будут иметь место. «Надо либо принимать решение о строительстве генерирующих мощностей, либо тянуть туда линии электропередачи. И тут нужно принимать взвешенные и безопасные решения: и экономические, и военные, и геополитические. Но сейчас строить в Крыму мощности весьма рискованно. ЛЭП тянуть дешевле и быстрее по срокам — мощностей в России хватит»— говорит эксперт.

По его словам, строительство генерирующих мощностей в любом случае завязано на поставщиков и подрядчиков — это парогенераторы, газовые котлы, турбины — быстро сделать это и не под силу, и очень рискованно. «На первый взгляд, решением проблемы выглядит строительство генерирующих мощностей на Кубани с перспективой последующего снабжения этих регионов. Но если говорить о каких-то мерах оперативного характера, то, наверное, нужен комплексный подход, в том числе, и ограничение экспортных поставок, которое мы сейчас наблюдаем»,— отмечает господин Кирсанов.

Экономист Александр Полиди отмечает, что в профессиональном сообществе есть четкое понимание того, что на Кубани нужна новая генерация. «Что касается рисков, то, конечно, они возросли кратно, но альтернативы строительству новой генерации на юге нет. По атомной генерации понятно: сейчас не время и не место, и вряд ли можно реалистично об этом говорить. По гидроэлектростанциям тоже у нас нет таких рек и перспективных точек для строительства. Частично можно решить проблему за счет возобновляемых источников, но это “косметическая” мера. О твердотопливных станциях нет смысла говорить из-за экологических ограничений. Газовые — пожалуй, остаются единственным вариантом»,— резюмирует господин Полиди.

Михаил Волкодав

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