Фарфоровые стали

«Коммерсантъ Стиль» — про нейл-арт, похожий на гжель, Делфт и Средиземноморье одновременно, и о том, где этот дизайн маникюра будет выглядеть уместнее всего.

Если вы ищете идеальный, нежный и затейливый нейл-арт, то фарфоровый (он же porcelain) маникюр — это то, что нужно. Абстрактные или цветочные узоры в преимущественно синих оттенках на белом фоне выглядят как наша родная роспись гжель, однако тут есть корреляции и с китайским фарфором (вспомним знаменитую кобальтовую технику Bone China), и с голландским делфтским фаянсом, который возник ему в подражание на волне всеобщим увлечением шинуазри. Варвара Котова, специалист сети салонов «Пальчики», считает, что фоном такой росписи может стать любой цвет от белого до полупрозрачного или молочного. «Чтобы синий рисунок не смотрелся слишком скучно, можно добавить элементы, выполненные "жидким золотом"»,— советует она.

В отдельных случаях фарфоровый арт продолжает традиции Средиземноморского побережья и начинает напоминать дизайн тканей, который так любит и популяризирует Dolce & Gabbana — как на подиумах, так и в сервировке стола: с лимонами, обрамленными зелеными цветочными элементами.

Но, если придерживаться классической трактовки, помимо синего и золота цветовая палитра фарфорового маникюра включает в себя пастельные оттенки синего, лавандового, розового и белого. Такие деликатные сочетания станут хорошим дополнением к строгому образу на торжественном мероприятии, свадьбе или официальном приеме.

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Ирина Кириенко