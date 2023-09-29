Арбитражно-ракетные технологии
Фирму обвиняемых по делу о хищении средств «Протон-ПМ» ведут к банкротству
В конце года арбитражный суд может признать несостоятельным воронежское ООО «Солвер». Совладелец компании Елена Рогатова и директор компании Павел Саликов находятся под домашним арестом по делу о хищении средств в особо крупном размере, выделенных на реконструкцию производства пермского АО «Протон-ПМ». Ранее в отношении предприятия по инициативе столичного «Главинснаб», которому «Солвер» задолжал 189 млн руб., была введена процедура внешнего наблюдения. В контроль над банкротством должника включились ГК «Уралвагонзавод», «Тактическое ракетное вооружение» и НПО «Энергомаш» с совокупными требованиями 486 млн руб. Если их требования о включении в реестр кредиторов будут удовлетворены, то первое собрание кредиторов, где будет определяться дальнейшая судьба «Солвера», пройдет под контролем госпредприятий. По данным источников, голосовать за оздоровление должника они не намерены.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Арбитражный суд удовлетворил заявление госкорпорации «Уралвагонзавод» о запрете внешнему управляющему ООО «Инженерно-консалтинговая фирма «Солвер» (Воронеж) проводить собрание кредиторов должника. Заявление об обеспечительных мерах было подано в рамках дела о признании общества банкротом. Как следует из материалов дела, госкорпорация добивается включения в реестр кредиторов ООО задолженности свыше 232 млн руб. Инженерно-консалтинговая фирма «Солвер» стала известна широкой общественности после возбуждения уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере, выделенных пермскому производителю ракетных двигателей АО «Протон-ПМ». В прошлом году в рамках его расследования были задержаны экс-директор АО Дмитрий Щенятский, совладелец «Солвера» Елена Рогатова, директор компании Павел Саликов и главный конструктор Радислав Бирбраер. Сейчас они находятся под домашним арестом.
Сотрудничество ИКФ «Солвер» и АО «Протон-ПМ» началось не позднее 2015 года. Тогда стороны заключили три государственных контракта на сумму более 750 млн руб. на поставку металлорежущего оборудования, в том числе и для реконструкции производства двигателей РД-191, которыми комплектуется перспективная ракета-носитель «Ангара». В 2017 году стороны заключили контракт на сумму почти 196 млн руб., в рамках которого «Солвер» должен был поставить линию термообработки. Практически все оборудование предназначалось для размещения в новом корпусе предприятия №58 на загородной площадке «Протон-ПМ».
Отметим, что после ареста руководителей финансовое состояние ООО «Солвер» значительно ухудшилось. По итогам 2022 года чистый убыток компании превысил 124 млн руб. Если в позапрошлом году выручка ООО от продаж превысила 337,5 млн руб., то в прошлом она составила лишь 19,79 млн руб.
Заявление о признании «Солвера» несостоятельным направило московское ООО «Главинснаб», которому бывший партнер «Протона-ПМ» задолжало свыше 189,4 млн руб. В апреле в отношении компании была введена процедура внешнего наблюдения. Сейчас включения в реестр кредиторов, помимо «Уралвагонзавода», добиваются ГК «Тактическое ракетное вооружение» (размер задолженности 253 млн руб.), ООО «Автомир ФВ» (199,8 млн руб.), а также НПО «Энергомаш» (50,632 млн руб.), которое является головной компанией АО «Протон-ПМ».
В заявлении «Уралвагонзавод» указал, что 9 октября состоится судебное заседание по итогам внешнего наблюдения в отношении ООО «Солвер», а до этого управляющий обязан провести первое собрание кредиторов должника. В его полномочия, в том числе, входит решение об обращении в суд с ходатайством о введении внешнего управления или конкурсного производства. При этом рассмотрение заявления о включении УВЗ в реестр кредиторов назначено только на ноябрь. Проведение собрания без своего участия госкорпорация считает нарушением как своих прав, так и прав других кредиторов.
Знакомый с ситуацией источник отметил, что после включения в реестр кредиторов «Уралвагонзавод», «Энергомаш» и «Тактическое ракетное вооружение» фактически возьмут контроль над банкротством должника, поскольку будут иметь там подавляющее большинство голосов. «Сейчас единственным кредитором в реестре является „Главинснаб“, но после включения туда госкорпораций и „Энергомаша“ его голоса размоются, и на собрании он ничего решать не будет». По его данным, госкомпании не намерены голосовать за финансовое оздоровление должника.
Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева говорит, что если бы обеспечительные меры не были приняты, то «Уралвагонзавод» не смог бы участвовать в голосовании на этом собрании. «Однако в настоящее время судебная практика по вопросу принятия такого рода обеспечительных мер устоялась, и арбитражные суды принимают их в случае необходимости защитить права кредиторов»,— отмечает госпожа Галеева.
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин пояснил, что в случае проведения собрания без участия УВЗ последний мог бы обжаловать его итоги, «но не факт, что такое заявление было бы удовлетворено». «Логика суда в таком случае простая: если кредитор подал заявление о включении в реестр и заинтересован участвовать в собрании, он имеет возможность испрашивать обеспечительные меры,— рассказывает господин Клеточкин.— А вот если он не подал соответствующее ходатайство, то это проблемы кредитора, и остальные не должны из-за этого страдать. Но в случае отказа в принятии обеспечительных мер у кредитора есть все основания для удовлетворения жалобы на собрание».