Арбитражно-ракетные технологии

В конце года арбитражный суд может признать несостоятельным воронежское ООО «Солвер». Совладелец компании Елена Рогатова и директор компании Павел Саликов находятся под домашним арестом по делу о хищении средств в особо крупном размере, выделенных на реконструкцию производства пермского АО «Протон-ПМ». Ранее в отношении предприятия по инициативе столичного «Главинснаб», которому «Солвер» задолжал 189 млн руб., была введена процедура внешнего наблюдения. В контроль над банкротством должника включились ГК «Уралвагонзавод», «Тактическое ракетное вооружение» и НПО «Энергомаш» с совокупными требованиями 486 млн руб. Если их требования о включении в реестр кредиторов будут удовлетворены, то первое собрание кредиторов, где будет определяться дальнейшая судьба «Солвера», пройдет под контролем госпредприятий. По данным источников, голосовать за оздоровление должника они не намерены.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд удовлетворил заявление госкорпорации «Уралвагонзавод» о запрете внешнему управляющему ООО «Инженерно-консалтинговая фирма «Солвер» (Воронеж) проводить собрание кредиторов должника. Заявление об обеспечительных мерах было подано в рамках дела о признании общества банкротом. Как следует из материалов дела, госкорпорация добивается включения в реестр кредиторов ООО задолженности свыше 232 млн руб. Инженерно-консалтинговая фирма «Солвер» стала известна широкой общественности после возбуждения уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере, выделенных пермскому производителю ракетных двигателей АО «Протон-ПМ». В прошлом году в рамках его расследования были задержаны экс-директор АО Дмитрий Щенятский, совладелец «Солвера» Елена Рогатова, директор компании Павел Саликов и главный конструктор Радислав Бирбраер. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Сотрудничество ИКФ «Солвер» и АО «Протон-ПМ» началось не позднее 2015 года. Тогда стороны заключили три государственных контракта на сумму более 750 млн руб. на поставку металлорежущего оборудования, в том числе и для реконструкции производства двигателей РД-191, которыми комплектуется перспективная ракета-носитель «Ангара». В 2017 году стороны заключили контракт на сумму почти 196 млн руб., в рамках которого «Солвер» должен был поставить линию термообработки. Практически все оборудование предназначалось для размещения в новом корпусе предприятия №58 на загородной площадке «Протон-ПМ».

Отметим, что после ареста руководителей финансовое состояние ООО «Солвер» значительно ухудшилось. По итогам 2022 года чистый убыток компании превысил 124 млн руб. Если в позапрошлом году выручка ООО от продаж превысила 337,5 млн руб., то в прошлом она составила лишь 19,79 млн руб.

Заявление о признании «Солвера» несостоятельным направило московское ООО «Главинснаб», которому бывший партнер «Протона-ПМ» задолжало свыше 189,4 млн руб. В апреле в отношении компании была введена процедура внешнего наблюдения. Сейчас включения в реестр кредиторов, помимо «Уралвагонзавода», добиваются ГК «Тактическое ракетное вооружение» (размер задолженности 253 млн руб.), ООО «Автомир ФВ» (199,8 млн руб.), а также НПО «Энергомаш» (50,632 млн руб.), которое является головной компанией АО «Протон-ПМ».

В заявлении «Уралвагонзавод» указал, что 9 октября состоится судебное заседание по итогам внешнего наблюдения в отношении ООО «Солвер», а до этого управляющий обязан провести первое собрание кредиторов должника. В его полномочия, в том числе, входит решение об обращении в суд с ходатайством о введении внешнего управления или конкурсного производства. При этом рассмотрение заявления о включении УВЗ в реестр кредиторов назначено только на ноябрь. Проведение собрания без своего участия госкорпорация считает нарушением как своих прав, так и прав других кредиторов.

Знакомый с ситуацией источник отметил, что после включения в реестр кредиторов «Уралвагонзавод», «Энергомаш» и «Тактическое ракетное вооружение» фактически возьмут контроль над банкротством должника, поскольку будут иметь там подавляющее большинство голосов. «Сейчас единственным кредитором в реестре является „Глав­инснаб“, но после включения туда госкорпораций и „Энергомаша“ его голоса размоются, и на собрании он ничего решать не будет». По его данным, госкомпании не намерены голосовать за финансовое оздоро­вление должника.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева говорит, что если бы обеспечительные меры не были приняты, то «Уралвагонзавод» не смог бы участвовать в голосовании на этом собрании. «Однако в настоящее время судебная практика по вопросу принятия такого рода обеспечительных мер устоялась, и арбитражные суды принимают их в случае необходимости защитить права кредиторов»,— отмечает госпожа Галеева.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин пояснил, что в случае проведения собрания без участия УВЗ последний мог бы обжаловать его итоги, «но не факт, что такое заявление было бы удовлетворено». «Логика суда в таком случае простая: если кредитор подал заявление о включении в реестр и заинтересован участвовать в собрании, он имеет возможность испрашивать обеспечительные меры,— рассказывает господин Клеточкин.— А вот если он не подал соответствующее ходатайство, то это проблемы кредитора, и остальные не должны из-за этого страдать. Но в случае отказа в принятии обеспечительных мер у кредитора есть все основания для удовлетворения жалобы на собрание».

Дмитрий Астахов