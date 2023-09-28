В Липецкой области ввели особый противопожарный режим

На территории Липецкой области с 28 сентября по 26 октября введен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Это редкий случай введения режима в конце сентября: обычно к этому периоду ограничения, введенные весной или летом, снимаются.

Необходимость ужесточения ограничений возникла в связи с «обострением пожарной обстановки». В течение месяца в регионе запрещено разводить открытый огонь. Собственникам индивидуальных домов рекомендовано установить на земельных участках бочки с водой или огнетушители.

А в соседней Воронежской области пятый, высший класс пожарной опасности установился в 30 из 34 муниципалитетов (в начале недели — в 28). В перечень добавили Воронеж и северный Рамонский район.

Олег Мухин

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