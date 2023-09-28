Специалисты «Росводоканал Краснодар» восстановили водоснабжение на хуторе Копанском

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Устранить аварию и вернуть в дома жителей хутора Копанского воду помогли сотрудники «РосводоканалКраснодар». После выхода из строя насосного оборудования руководство МУП ВКХ «Водоканал» обратилось за помощью в «Росводоканал Краснодар», чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение на хуторе. Несколько часов специалисты предприятия монтировали насосное оборудование, а для местных жителей организовали подвоз воды.

«Обратиться за помощью к коллегам из "РосводоканалКраснодар" — было логичным решением. Нашей техники из-за высокой загрузки было недостаточно для оперативного решения проблемы,— говорит главный инженер МУП ВКХ "Водоканал" Антон Тимохов.— В течение пяти часов специалисты "РосводоканалКраснодар" перемонтировали насосный агрегат. Водоснабжение у жителей сейчас уже восстановлено».

На месте работала аварийная бригада и три единицы спецтехники «Росводоканал Краснодар»: аварийный автомобиль, автокран и поливомоечная машина.

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