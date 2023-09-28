«Росатом» опроверг приостановку экспорта урана в США

Информация о приостановке экспорта российского урана в США не соответствует действительности, сообщили в госкорпорации «Росатом». Днем 28 сентября информация о приостановке экспорта ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США появилась в Telegram-канале «Росатома», однако позже была удалена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Госкорпорация ''Росатом'' исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме»,— говорится в сообщении госкорпорации.

Как сообщили «Ъ» в «Росатоме», причиной недостоверной публикации стала техническая ошибка сотрудника. В сообщении о приостановке экспорта говорилось, что решение принято «из-за отсутствия страхового покрытия».

Лусине Баласян