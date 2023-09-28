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На создание импортозамещающих производств на Кубани направят 329 млн рублей

На создание импортозамещающих производств на Кубани предприятиям направят 329 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Средства поступят из краевого бюджета. В разработке находятся более 30 проектов.

«Зависимость от импорта по одобренным проектам составляет от 60 до 90 процентов. К примеру, 70 процентов носочно-чулочной продукции к нам поставляется из Китая и других зарубежных стран»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Средства предусмотрены для возмещения до 30% затрат на создание новых производств. Одним из проектов является запуск производства котельного оборудования в Северском районе. Там, в числе прочего, будут производить промышленные водонагревательные котлы. В Краснодаре планируется расширение производства плавательных бассейнов из композитных материалов, в Кавказском районе — строительство предприятия по выпуску садового и промышленного оборудования.

Анастасия Донскова

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