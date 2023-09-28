Вечер, посвященный проекту «Гражданин Ростова-на-Дону», состоится 29 сентября.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО ЕвроМедиа Фото: предоставлено ООО ЕвроМедиа

Выставка портретов и фотографий всех героев проекта «Гражданин Ростова-на-Дону» начнет работу 29 сентября на площадке Центра истинных ценностей. На вечере, посвященном проекту, прозвучат истории о каждом из именитых ростовчан.

Журнал «Нация» и банк «Центр-Инвест» начали проект в 2022-ом году. Проект объединил 30 историй об удивительных людях, чьи судьбы неразрывно связаны с городом: кто-то здесь родился, а кто-то стал ростовчанином в сознательном возрасте. Но каждый многое сделал для Ростова-на-Дону и прославил город в России и в мире. Среди героев проекта «Гражданин Ростова-на-Дону» — городской голова Андрей Байков и купец Николай Парамонов, писатели Александр Солженицын и Петроний Гай Аматуни, актеры Александр Кайдановский и Анна Самохина, спортсмены Виктор Понедельник и Иван Удодов, психоаналитик Сабина Шпильрейн и создательница журнала «Elle» Элен Гордон-Лазарефф.

В презентации примут участие учащиеся детской школы искусств имени Римского-Корсакова, в которой учился один из героев проекта популярный актер Сергей Жигунов, артисты театральной студии «Мастер-класс» и ростовского театра «Собеседник» под руководством Александра Юниченко.

Добавим, что организатором вечера выступил издательский дом «ЕвроМедиа», генеральный партнер – банк «Центр-Инвест».

Подробнее

Подготовлено информационным агентством «ЕвроМедиа»

ООО «ЕвроМедиа» ИНН 6164310644