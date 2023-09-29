Гала-концерт звезд балета в Александринке, «Танцы минус», «Рождение Сталина» и новая книга Пелевина

Последние дни первого и начала второго месяца осени ознаменуются в Петербурге сразу несколькими значимыми концертами, международным кинофестивалем авторского документального кино, яркими гастролями, выставками, а также презентацией нового романа Виктора Пелевина. Причем культурные события не ограничатся одними выходными. Куда пойти, что посмотреть и послушать в Петербурге на рубеже сентября и октября и далее — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Александринского театра Фото: Пресс-служба Александринского театра

В эту пятницу, 29 сентября, на сцене Александринского театра состоится восьмой благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга» в поддержку Свято-Владимирской школы в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций». В нем примут участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета (Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина), примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров (Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Рената Шакирова, Роман Беляков, Анастасия Колегова, Александра Иосифиди, Мария Буланова, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Эрнест Латыпов и другие). В состав гала-концерта включены самые знаменитые отрывки из всемирно известных балетов, таких как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Книжный магазин "Дом книги"

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Книжный магазин "Дом книги"

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этот же день, 29 сентября, в петербургском Доме книги пройдет презентация новой книги Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин». Как говорится в аннотации, роман переносит читателя в ту же вселенную, что и в предыдущих книгах «Transhumanism Inc.» (2021) и «KGBT+» (2022). Действия будут разворачиваться на фоне приближающегося восстания алгоритмов. Поклонников творчества современного классика ждет лекция «Многогранный буддизм» от Государственного музея истории религии, показ документального фильма «Писатель П», викторина на знание творчества популярного автора, а также старт продаж его нового романа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер и исполнитель - пианист и композитор Маноло Карраско

Фото: Санкт-Петербургская филармония Дирижер и исполнитель - пианист и композитор Маноло Карраско

Фото: Санкт-Петербургская филармония

1 октября Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича приглашает на концерт «Страсть фламенко», посвященный 20-летию Испанского центра в Петербурге. Дирижер и исполнитель — пианист и композитор Маноло Карраско в сопровождении группы музыкантов и танцоров из Испании.

Маэстро Карраско впервые встал за дирижерский пульт в 19 лет, когда в Лондоне записывал свой первый альбом Sueos de Juventud («Мечты юности») вместе с Королевским филармоническим оркестром. Впоследствии он записал с этим музыкальным коллективом еще два диска. Гастролировал в Испании и по всему миру. В 2015 году он стал первым испанцем, выступившим в Кремле и на Красной площади. Музыкант давал концерты в качестве дирижера с лучшими оркестрами мира, среди которых Королевский филармонический оркестр, Мадридский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Монпелье (Франция) и другие.

А 3 октября в Малом зале филармонии состоится концерт «ТангоМания». В программе — выступление лауреатов международных конкурсов: Анастасии Мазанкиной (фортепиано), Алексея Балашова (гобой), Романа Зорькина (гитара). Также в концерте принимают участие лауреаты VIII Международного юношеского конкурса классического сольного исполнительства «Nota bene!» Кирилл Сутурихин (кларнет) и Алиса Маркеева (скрипка). В их исполнении прозвучит музыка Пьяццоллы, Гарделя, Лоуренца, Виольдо, Тройло, Пуленк и других композиторов в стиле танго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургская студия документальных фильмов «Лендок»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Санкт-Петербургская студия документальных фильмов «Лендок»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Со 2 по 12 октября на киностудии «Лендок» пройдет международный фестиваль актуального авторского документального кино под названием «Докер». За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с режиссерами 16 новых фильмов из девяти стран мира, которые будут показаны в Петербурге впервые. Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, среди которых: Роттердамский кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du rel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и многие другие.

Откроется фестиваль премьерой венгерской документальной драмы «Святая дилемма» — о двойной жизни католического священника, который решает взять судьбу в свои руки и открыть миру секрет, который он тщательно хранил долгие годы. Авторы фильма — опытные венгерские кинодокументалисты Джулианна Угрин и Мартон Визкелети. После просмотра картины у гостей будет возможность поучаствовать в дистанционном Q&A с авторами. Также свое участие в открытии фестиваля подтвердил генконсул Венгрии в Санкт-Петербурге.

3 октября на «Газпром Арене» футбольный клуб «Зенит» проведет матч в рамках пятого тура Кубка России против «Балтики» из Калининграда. В настоящий момент, после четырех туров, команда из самого западного региона страны с девятью очками лидирует в группе С. «Зенит» же пока расположился на второй строчке. В его активе на одно очко меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Русские иконы в драгоценных окладах из собраний семьи Карисаловых и Музея Фаберже

Фото: Музей Фаберже Русские иконы в драгоценных окладах из собраний семьи Карисаловых и Музея Фаберже

Фото: Музей Фаберже

В среду, 4 октября, в Белоколонном зале Музея Фаберже в Санкт-Петербурге откроется выставка «Красота святости и святость красоты. Русские иконы в драгоценных окладах из собраний семьи Карисаловых и Музея Фаберже». Она посвящена искусству драгоценного оклада — оригинальному виду декоративного искусства, сложившемуся в средние века, но расцветшему с особой яркостью в период XVIII — начала XX века в наиболее значимых центрах развития русской культуры.

В экспозиции будут представлены более 300 икон в ювелирных окладах, выполненных в мастерских известных ювелиров Москвы и Санкт-Петербурга: Карла Фаберже, Павла Овчинникова, Антипа Кузьмичева, Федора Рюкерта и других. Среди них немало экспонатов, связанных с императорской семьей. Работать выставка в Музее Фаберже будет до 31 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль Московского театра Луны на Малой Ордынке «Месяц в деревне»

Фото: Московский театр Луны на Малой Ордынке Спектакль Московского театра Луны на Малой Ордынке «Месяц в деревне»

Фото: Московский театр Луны на Малой Ордынке

Также 4 октября в рамках гастролей на сцене Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева состоится спектакль Московского театра Луны на Малой Ордынке. Творческий коллектив из столицы покажет постановку «Месяц в деревне» по классической пьесе Ивана Тургенева. Режиссер-постановщик — Павел Сафонов. В ролях: Ольга Ломоносова, Вероника Лысакова, Дмитрий Воронин, Алексей Кондрахов, Михаил Бабичев, Максим Лебедев и другие артисты театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Солист группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

6 и 7 октября в клубе «Космонавт» пройдут большие осенние концерты группы «Танцы минус». Коллектив основан в 1995 году бессменным фронтменом, поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, который по сей день остается одной из ярких и нестандартных фигур отечественной сцены. Организаторы обещают качественный звук, глубокие тексты, невероятные эмоции и головокружительную энергетику. На концертах прозвучат все хиты группы, включая «Город», «Цветы», «Половинка», «Диктофоны», «10 капель» и другие.

7 октября в концертном зале «Колизей-арена» (Невский проспект, 100) состоится «Необыкновенный концерт» в исполнении ансамбля Impulse Percussion. Музыканты представят публике необычную аранжировку популярных классических произведений с использованием мелодичных ударных инструментов и шумовых эффектов. На концерте обещают исполнить и польку для наковальни, и пьесу для печатной машинки, и концерт для большого барабана, а также косу, магнитофонную ленту, стиральную доску.

Участники ансамбля: Алексей Чижик — вибрафон, Павел Чижик — ксилофон, Александр Смирнов — маримба, Тимур Федоров — маримба, Николай Рыжов — ударная установка, Иван Чернобаев — колокольчики, Антон Регонен — перкуссия, Петр Гогитидзе — бас-гитара, Ирина Чижик — ведущая концерта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальная «дуэль» - «Бах vs Шопен»

Фото: Amadeus Concerts Музыкальная «дуэль» - «Бах vs Шопен»

Фото: Amadeus Concerts

Традиционную музыкальную «дуэль» представят 7 октября в Петрикирхе (Невский проспект, 22–24). В этот раз — «Бах vs Шопен». Непревзойденный гений органа и человек, которого боготворят не только слушатели, но и пианисты — и не удивительно, ведь он написал для рояля, возможно, наиболее виртуозные и яркие сочинения. Как всегда, организаторы обещают, что это будет контрастно и неожиданно.

В тот же день, 7 октября, в Планетарии 1 на Обводном канале Amadeus Concerts анонсирует премьеру: легендарная музыка Джона Уильямса из культового фильма всех времен «Звездные войны» (Star Wars), которая прозвучит в исполнении органа. Продолжительность органного шоу под сводами планетария — 1 час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культурное пространство «Севкабель Порт»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Культурное пространство «Севкабель Порт»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В культурном пространстве «Севкабель Порт» 7–8 октября пройдет форум Design prosmotr — для специалистов и всех, кто интересуется дизайном и творчеством. Гостей ожидают актуальные лекции от ведущих представителей индустрии, практические интенсивы, афтепати, живое общение и обмен опытом. Среди экспертов — успешные дизайнеры, современные художники, арт-директора и основатели студий. Спикеры поделятся выводами из многолетних практик и расскажут о новых тенденциях в дизайне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль Валерия Фокина «Рождение Сталина»

Фото: Пресс-служба Александринского театра Спектакль Валерия Фокина «Рождение Сталина»

Фото: Пресс-служба Александринского театра

На сцене Александринки сейчас продолжается один из крупнейших театральных форумов — ХIV Международный театральный фестиваль «Александринский». Традиционно он собирает на сцене лучшие театральные труппы национальных школ России и других стран.

В рамках фестиваля 8 октября на основной сцене Александринки покажут спектакль Валерия Фокина «Рождение Сталина» — о нравственном перерождении и превращении молодого революционера Иосифа Джугашвили в вождя, а также об исчезновении в нем человека и рождении тирана. В основе сценической композиции — исторические материалы, фрагменты из романа Достоевского «Бесы», а также тексты современных авторов.

Подготовил Андрей Цедрик