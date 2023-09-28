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Бразильских танцоров пригласили в программу фестиваля «Столица закатов»

Региональное правительство выступило с идеей провести в 2024 году в Нижегородской области Дни культуры Бразилии. Об этом сообщила и.о. министра международных и межрегиональных связей Ольга Гусева по итогам встречи с советником посольства Бразилии в России Карлосом Эйджи Сузуки де Аморимом.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В свою очередь министру культуры Наталья Суханова сообщила, что начать начать цикл «бразильских» мероприятий в Нижегородской области планируется в 2023 году. В ноябре в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль бразильского. «Продолжить планируем в 2024 году. Площадками могут стать театр оперы и балета, культурный центр «Рекорд», Русский музей фотографии, культурный центр«Пакгаузы», Нижегородский художественный музей, хоровой колледж», — рассказал министр.

По ее словам, регион готов принимать артистов, фотографов, художников из Бразилии и устраивать полноценные культурные обмены. Ольга Гусева предложила пригласить бразильских музыкантов и танцоров в программу нижегородского фестиваля «Столица закатов».

Андрей Репин

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