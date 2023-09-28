Павел Солодкий переизбран руководителем регионального отделения «Деловой России»

Нижегородский бизенес-омбусмен Павел Солодкий 28 сентября переизбран руководителем регионального отделения «Деловой России». В отделении уточнили, что господин Солодкий возглавляет его с момента основания, более 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На отчетно-выборном собрании регионального отделения Павел Солодкий представил собравшимся отчет о работе отделения за 2020-2023 годы. За это время по количеству участников отделение выросло на 50% и стало вторым по численности в России. Ежегодно отделением реализуется более 30 мероприятий различного уровня, связанных с поддержкой предпринимательства. Кроме того, более 60 мероприятий проводится совместно с региональными министерствами, ведомствами и общественными объединениями.

В ходе заседания «Деловая Россия» предложила также выдвинуть кандидатуру Павла Солодкого на третий срок как уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области. На этот пост сроком на пять лет он был избран в декабре 2018 года.

Андрей Репин