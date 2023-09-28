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Компания «Тандер» проиграла суд о нарушении требований маркировки

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора к АО «Тандер» о нарушении прав потребителей в связи с несоблюдением правил маркировки товаров. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В систему маркировки товаров «Честный знак» поступили обращения потребителей на действия компании. При проверке выяснилось, что организация не соблюдала обязательные требования по маркировке обуви, духов и туалетной воды.

Суд счел действия АО «Тандер» противоправными в отношении неопределенного круга лиц. Компанию обязали устранить выявленные нарушения и опубликовать информацию о решении суда в СМИ.

Анастасия Донскова

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