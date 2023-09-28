Жителя Адыгеи осудили на четыре года за нападение на несовершеннолетнюю девушку

Жителю Адыгеи назначили четыре года лишения свободы с ограничением свободы на два года за нападение с ножом на 17-летнюю жительницу станицы Новолабинской Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным следствия, в мае 2023 года 17-летняя девушка шла вечером к своей родственнице в аул Хатукай. 30-летний местный житель напал на нее с ножом, когда они сравнялись на мосту через реку Лаба. Он повалил подростка на землю, угрожая убийством, чтобы та не кричала. Нападавшего спугнула подъезжающая к мосту машина, и он сбежал. Девушка не пострадала.

Позже полиции удалось установить местонахождение преступника и задержать его. Мужчину осудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Георгий Ефименко

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