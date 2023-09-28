Не по полной программе

Репертуар российских театров сократился почти на четверть. Билетные сервисы объясняют это отъездом артистов и режиссеров. По данным «МТС Энтертейнмент», количество спектаклей в начале этого сезона снизилось на 23% — абсолютных чисел аналитики не приводят. При этом продажи идут так же хорошо, а средняя стоимость билета увеличилась почти на 10%, до 2 076 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но предлагать премьеры площадкам стало сложнее, отметил директор по стратегии «МТС Энтертейнмент» Владимир Агеев: «Мы действительно наблюдаем сокращение разнообразия репертуаров театров примерно на 20%. Это связано в том числе с отъездами артистов, режиссеров. При этом мы отмечаем сохраняющийся традиционный осенний спрос. Театры довольно хорошо загружены.

И по своим продажам видим, что за сентябрь год к году мы приросли в сегменте театров и мюзиклов более чем на 10%. И мы в целом смотрим с большим энтузиазмом на новый театральный сезон, на осенние продажи. Фиксируем хороший тренд: рост год к году достаточно стабильный. Ожидаем, что он будет только усиливаться».

Крупные столичные театры отрицают сокращение количества спектаклей, пишет РБК. А если какие-то постановки и сняли, то им на смену пришли новые. Это подтверждает и театральный критик Марина Тимашева. По ее словам, отъезды артистов и режиссеров не сказались на общем числе спектаклей: «Допустим, в театре Вахтангова каждый вечер идут спектакли на пяти или шести сценах, то что означает сокращение репертуара?

Если Российский академический молодежный театр только что показал премьеру на большой сцене, на одной из малых и на улице, потому что у них теперь есть еще и уличная часть, то о каком сокращении репертуара идет речь?

Если мы говорим о том, что отдельные театры, в основном те, которые подчиняются московскому правительству, сняли со своих афиш спектакли режиссеров, уехавших из страны или как-то еще отличившихся, хорошо, но это исключительно московские театры, да и то несколько».

В середине сентября директор Большого театра признал, что с афиш убирают имена артистов и создателей спектаклей из-за их высказываний по поводу военных действий на Украине. Такую практику он объяснил волной писем от возмущенных зрителей.

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Иван Корякин