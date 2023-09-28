МегаФон защитит данные ЮФУ

Персональные данные нескольких десятков тысяч студентов, преподавателей и сотрудниковуниверситета останутся в безопасности даже при передаче по открытым каналам связи. Операторподключил услугу «Криптозащита» Южному федеральному университету —крупнейшему научно-образовательному центруна Юге России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

Используя «Криптозащиту» МегаФона, клиент экономит на закупке оборудования и привлечении экспертов для его обслуживания. Решение реализовано на базе уникального для России аппаратно-программного комплекса ViPNetCoordinator — специальное средство криптографического шифрования.

После установки техническогоустройстваспециалисты оператора поддерживают работоспособность сети в удалённом режиме. При этом информация остаётся зашифрованной:ни оператору связи, ни производителю оборудования, ни злоумышленникам недоступнызащищённые данные.

Услугаотвечает требованиям законодательства и регуляторов РФ, имеет сертификаты соответствия ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю), позволяющие использовать программное обеспечение для защиты персональных данных.

«Наша цель —передача знаний, накопление и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.На базе университета хранится огромный объем информации, в том числе персональной, которая требует особенного уровня защиты, на фоне роста хакерских атак. Внедрение “Криптозащиты” обеспечило нам комплексный подход в решении задач по хранению и защите информации университета»,—рассказал Махно Павел Викторович, проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ.

«Спрос на решения по информационной безопасности продолжает расти. Основными драйверами являются нехватка кадров, увеличение объемов потенциального ущерба от атак, рост количества утечек в крупных компаниях, а также усиление регулирования в этой сфере. С начала года запросы ростовских клиентов МегаФона на “Криптозащиту”выросли в два раза», — рассказал Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Сервис также будет интересен организациям, деятельность которой связана с обработкой конфиденциальной информации. Например, для банковского сектора, государственных, муниципальных учреждений и коммерческих компаний.

ПАО «МегаФон»