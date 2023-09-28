На ремонт дороги от Воротынца до Волги выделено 237 млн рублей
Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) по Нижегородской области объявило конкурс на ремонт участка дороги от поселка Воротынец до села Фокино и реки Волги. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 236,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
На участке протяженностью 10,3 км подрядчику предстоит отремонтировать дорожное покрытие, нанести разметку, заменить остановки и водопропускные трубы. Работы нужно завершить до сентября 2024 года.
Подача заявок открыта до 17 октября, комиссия подведет итоги 20 октября.