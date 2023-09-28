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На ремонт дороги от Воротынца до Волги выделено 237 млн рублей

Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) по Нижегородской области объявило конкурс на ремонт участка дороги от поселка Воротынец до села Фокино и реки Волги. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 236,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На участке протяженностью 10,3 км подрядчику предстоит отремонтировать дорожное покрытие, нанести разметку, заменить остановки и водопропускные трубы. Работы нужно завершить до сентября 2024 года.

Подача заявок открыта до 17 октября, комиссия подведет итоги 20 октября.

Елена Ковалева

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