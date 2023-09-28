Аксенов поручил решить проблемы в работе общественного транспорта

По итогам совещания о проблемных вопросах муниципалитетов губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил о необходимости решить проблемы с общественным транспортом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале.

31 августа 2023 года господин Аксенов дал поручение увеличить количество общественного транспорта в утреннее и вечернее время. Спустя месяц, 28 сентября Сергей Аксенов заявил о том, что теперь в Крыму достаточно подвижного состава, который можно вывести на линию при необходимости.

На совещании также обсудили вопрос исполнения бюджетов, деятельность управляющих компаний в части уборки территорий и процесс восстановления уличного освещения в сельских поселениях республики.

Георгий Ефименко

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