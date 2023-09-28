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обновлено 16:53

В Удмуртии ребенок получил разрыв желудка при падении с велосипеда

В столице Удмуртии из Республиканской детской клинической больницы выписали ребенка, который получил разрыв желудка при падении с велосипеда. Мальчика экстренно прооперировали в Глазовской межрайонной больнице, после чего на вертолете санавиации доставили в Ижевск, сообщает пресс-служба РДКБ.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В больнице ребенок провел почти месяц. Поражение желудка и поджелудочной железы относилось к жизнеугрожающей травме. Все это время помощь ему оказывали анестезиологи-реаниматологи и детские хирурги республики.

Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное. Мальчик находится под амбулаторным и диспансерным наблюдением.

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