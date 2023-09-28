Даниловский рынок открывает маркет в честь 60-летия

В воскресенье, 1 октрября, на территории Даниловского рынка состоится фестиваль-маркет RE—MARKET, он приурочен к 60-летию рынка. На нем будут представлены российские марки одежды и аксессуаров: 495, TSCH, Volchek и другие — всего маркет разместит около 50 локальных брендов. Творческие объединения Omanko и Setters представят собственную культурную программу, а фотолаборатория «Перспектива» организует фотоателье, где можно будет сделать несколько снимков на форматную камеру. Также в рамках RE—MARKET будет организована музыкальная программа, хедлайнером которой станет российская группа Mana Island. Маркет продлится весь день 1 октября, вход на мероприятие свободный.

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