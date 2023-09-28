В ярославской деревне сгорели три дома

В деревне Тюньба Некрасовского района Ярославской области в ночь с 27 на 28 сентября произошел пожар, в результате которого сгорели три частных жилых дома и один легковой автомобиль. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в деревне Тюньба

Фото: Прокуратура Ярославской области Последствия пожара в деревне Тюньба

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как уточнили в региональном управлении МЧС, еще одно здание было повреждено. Пострадавших в результате пожара нет, люди сумели самостоятельно покинуть горящие здания. В ликвидации пожара принимали участие 20 спасателей и 5 единиц техники. Тушение продолжалось с 01:36 до 07:50.

Причины возгорания устанавливаются. На место происшествия выезжал прокурор Некрасовского района Дмитрий Андрианов.

Антон Голицын