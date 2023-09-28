В Перми открылся еще один профильный медицинский класс

В школе «Приоритет» открылся профильный медицинский класс, сообщает глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале. Открытие профильного класса позволит старшеклассникам углубленно изучать профильные предметы для поступления в медицинские вузы. «Для этого закуплены необходимые лабораторные комплексы, реактивы, тренажеры и медтехника. Есть модуль для отработки навыков оказания первой медицинской помощи, сердечно-легочной реанимации и ухода за пациентами», – пишет глава Перми.

Напомним, классы для будущих врачей открываются в пермских школах по инициативе губернатора Дмитрия Махонина в рамках краевого проекта «Профильные медицинские классы». Медицинские классы уже работают в школах №6, 76 и лицее №2. Помимо медицинских, в Перми есть классы и по другим направлениям: инженерные – в техношколе им. В. П. Савиных, школе №76, школе инженерной мысли им. П. А. Соловьева, школе №96 и школе им. М. Ю. Цирульникова, фармацевтические – в гимназии №2, а в школе №28 ученики могут выбрать для обучения правовой класс Сперанского.