Жителя Казани обвиняют в изнасиловании четырех малолетних родственниц

В Казани в суд направлено дело в отношении местного жителя, который обвиняется в изнасиловании четырех девочек в возрасте от 3 до 11 лет, сообщило СУ СКР по Татарстану.

Следствие собрало доказательства по 12 эпизодам изнасилования, совершенным в 2009–2022 годах.

Согласно материалам дела, жертвами обвиняемого стали его дальние малолетние родственницы, в отношении которых он «совершал насильственные действия сексуального характера», когда оставался с ними наедине.

Одна из девочек рассказала своей матери об этом только в январе 2023 года. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемый был арестован.

«Следствием изъяты у мужчины цифровые носители с видеозаписями совершенных преступлений, а также досконально изучено его окружение»,— говорят в СКР.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"