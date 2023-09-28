Экс-министр строительства Самарской области выйдет из колонии по УДО

Удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Решение принял Зубовополянский районный суд республики Мордовия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации парламентария, Алексей Гришин отбывал наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии-поселении №14, которая находится в поселке Парца. Он трудоустроился в качестве подсобного рабочего, не имеет взысканий и характеризуется администрацией колонии-поселения только положительно.

Также Алексей Гришин получил два поощрения (за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду) и активно благоустраивал лагерную территорию. В свободное от работы время он посещал воспитательные мероприятия и участвовал в них.

На этом основании суд решил, что бывший министр строительства Самарской области «утратил общественную опасность и его окончательное исправление возможно без полного отбытия наказания», написал Александр Хинштейн.

Приговор Алексею Гришину был вынесен в декабре минувшего года. Он был признан виновным в хищении 271 млн руб.

Георгий Портнов