На энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС успешно прошли пожарно-тактические учения

На территории Нововоронежской АЭС прошли плановые пожарно-тактические учения с участием специальных пожарно-спасательных частей №14 и 15 специального отдела №14 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» по охране НВ АЭС, а также ПСЧ №27 г. Нововоронежа и подразделений Воронежского пожарно-спасательного гарнизона.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

Основная цель учений - отработать взаимодействие оперативного персонала НВ АЭС и спасателей в условиях чрезвычайной ситуации. В них были задействованы порядка 100 человек (спасатели и сотрудники НВ АЭС), 18 единиц пожарной техники, в том числе автомобиль воздушно-пенного тушения и насосно-рукавный автомобиль, обеспечивающий подачу воды на большие расстояния.

По сценарию учений, произошло возгорание на трансформаторе - важной составляющей энергетической системы АЭС, служащей для преобразования электрической энергии. Для тушения пожара, которому присвоили третий номер сложности (из четырех возможных), был создан штаб, руководивший всеми работами. В ходе учений свои навыки отрабатывали также звенья газодымозащитной службы, которые обнаружили в здании двух пострадавших (условно), эвакуировали их и передали медицинским работникам.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

«С поставленными задачами участники учений справились успешно. Тренировка прошла на высоком уровне, все службы сработали слаженно, подтвердив высокий уровень. Энергоблоки Нововоронежской атомной станции во время учений работали в штатном режиме. Вмешательство в их эксплуатацию не предусматривалось», - отметил начальник специального отдела №14 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» по охране НВ АЭС Андрей Прядкин.

Полученные результаты будут использованы как в образовательном процессе, так и в практической деятельности подразделений пожарной охраны.

Ежегодные совместные пожарно-тактические учения на атомных станциях - это одно из необходимых условий организации безопасного и бесперебойного производства электроэнергии в Российской Федерации. Подобные мероприятия обеспечивают готовность территориальной подсистемы к эффективному устранению последствий чрезвычайных ситуаций.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан.