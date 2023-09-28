Краснодарцы отложили на пенсию на 5 тысяч больше, чем в среднем по стране

Как выяснил в своём исследовании СберНПФ, жители Краснодарского края вошли в ТОП-10 в РФ по сумме сбережений на негосударственную пенсию с начала года. Рейтинг традиционно возглавили жители Москвы.



Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарский отделением Сбербанка: «Согласно исследованию, сегодня на негосударственную пенсию копят не только люди после 40 лет, но всё чаще – и молодёжь. Временная дистанция позволяет откладывать комфортными суммами. Важно не забывать и про доступные налоговые льготы. К примеру, можно ежегодно возвращать до 15,6 тыс. рублей НДФЛ с помощью социальных налоговых вычетов».

За восемь месяцев 2023 года жители Кубани в среднем с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП) направили на негосударственную пенсию по 31 тысяче рублей. Это на 5 тысяч больше, чем в среднем по стране (26 тыс. рублей). В тройку самых бережливых вошли жители Москвы (61 тыс.), Чукотки (58 тыс.) и Волгоградской области (56 тыс. рублей).

Отметим, что по сумме ежемесячных пополнений Кубань показала результат близкий к среднему в РФ (3,5 тыс. рублей). Сберегатели из Краснодарского края, которые откладывают на пенсию ежемесячно, выделяют из семейного бюджета на эти цели по 3,4 тыс. рублей.

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