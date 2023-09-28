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Коммерсантъ FM
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Коллекционеры рассматривают лоты

Для кого наиболее интересна выставка Cosmoscow

Инсталляция из метрономов и картины, написанные зеленкой — московские галереи готовятся представить работы на ярмарке Cosmoscow. Крупнейший в России смотр произведений современного искусства откроется 29 сентября в «Экспоцентре» и завершится 1 октября. В 11-й по счету международной ярмарке Cosmoscow участвуют 80 галерей, в основном столичных. Среди лотов — картины, инсталляции и скульптуры современных художников. В программе также предусмотрены лекции, дискуссии и, к примеру, концерт неоклассической музыки в исполнении оркестра русских народных инструментов.

Понравившиеся лоты можно зарезервировать за день до открытия ярмарки за дополнительную плату, рассказывает автор блога об интерьере и коллекционер Маргарита Королева:

«На прошедшей выставке Blazar были представлены совсем молодые художники. На Cosmoscow уже и прайс выше, и статус художников. В 2022-м я посетила эту ярмарку впервые и была расстроена тем, что пришла в последний день. Многие лоты, которые подходили бы для моей коллекции, уже раскупили.

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Поэтому в этом году я планирую сходить в нулевой день, то есть на предпоказ. Да, ты платишь 30 тыс. руб. за билет, когда обычный стоит в районе 400 руб., но при этом получаешь доступ к самым сливкам. Я смотрела картины, но там есть арт-объекты и скульптуры, керамика, digital-работы, например, сейчас популярная тема. Можно купить работы и за 200 тыс. руб., но основа — это от 200 тыс. руб. и далее. За 500 тыс. руб. можно купить какой-то большой холст. Но все зависит от автора».

Год назад, как подсчитали в одном из банков-партнеров Cosmoscow, посетившие ярмарку коллекционеры могли потратить более 130 млн руб. Среди самых дорогих проданных лотов тогда оказались произведения одного из основателей соц-арта Александра Косолапова — они ушли более чем за 3,8 млн руб.Точные финансовые результаты подобных смотров в России часто остаются непрозрачны, отмечает дизайнер и коллекционер Наталья Леванова:

«Ярмарка значится как международная, хотя в нынешних условиях это все несколько затруднено, но выставляются все основные галереи. Соответственно, мы можем понимать, какие игроки на нашем рынке искусства, хотя говорить о рынке искусства в России как таковом до сих пор не приходится.

Естественно, как куратор и коллекционер я смотрю, чем дышит этот мир, что продвигают галереи. Не знаю, кто из отдельных художников может себе позволить участие в Cosmoscow. Те, которые могут, им это уже, наверное, не особо нужно, они и так знамениты. К сожалению, наши ярмарки искусства, выставки и аукционы — это, конечно, не Chrisitie's, не Sotheby's — очень непрозрачная сфера, в том числе и по юридическим причинам.

Допустим, в развитых странах коллекционерам даже делают определенные имущественные вычеты за приобретение предметов искусства, тем самым поощряя их. У нас такого нет. Поэтому даже если вы что-то услышали о какой-то крупной сделке, это совсем не значит, что она и произошла и именно за такую сумму».

Самые крупные суммы на ярмарке Cosmoscow сейчас тратят непрофессиональные коллекционеры, так что пока ее сложно называть драйвером развития арт-рынка, отмечает гендиректор компании Аrtinvestment Егор Молчанов:

«Знаю что прошлый Cosmoscow прошел очень успешно. Это связано с тем, доступ к западным рынкам ограничен. Купить что-то на Cosmoscow стало модно. Слышал от участников, что после этого к ним те, кто у них купил на выставке, не возвращаются обратно. Все-таки большинство сделок — это эмоциональные одноразовые покупки.

Много новых модных художников зачастую туда не попадают, скорее, там больше выставка, связанная, если можно так выразиться, с дизайном дома, а не про актуальность и концепцию. И существуют другие галереи и аукционные дома, которые гораздо сильнее задают тон развитию современного искусства и влияют на вкусы покупателей.

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Вокруг Cosmoscow всегда происходят какие-то события, которые, может быть, специально разгоняют интерес, о том, что кого-то не пустили или, наоборот, пустили того, кто не должен быть. Самая сложная проблема на рынке современного искусства — ликвидность. Галереи выставляют там работы не от коллекционеров, а напрямую от художников. Наверное, вопрос не совсем к ярмарке, а к участникам. Если бы рынок постоянно оборачивался вторичными вещами, это было бы, мне кажется, здорово. Это повышает спрос, потому что если люди будут понимать, что то, что они покупают, довольно-таки легко продать еще раз, то будут гораздо проще расставаться с деньгами».

В 2022 году, по подсчетам организаторов ярмарки Cosmoscow, ее посетили свыше 24 тыс. человек — это рекордный показатель. В 2021-м гостей было около 15 тыс.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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