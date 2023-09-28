К концу 2023 года на Дону количество электрозарядных станций удвоится

Количество электрозаряных станций к концу 2023 года планируется увеличить в почти два раза — до 27, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на замгубернатора региона Игоря Сорокина.

По информации властей, сегодня на территории области действуют 14 станций. Сегодня уже определены места для размещения новых объектов инфраструктуры. Ведется работа по оформлению необходимых документов и согласованию присоединения к электросетям и поставке оборудования.

Ростовская область входит в число пилотных регионов, где внедряются реализуется первый этап концепции развития электрозарядной инфраструктуры.

Анастасия Назарова