Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) производитель инфраструктурного оборудования Fplus, интегрированный провайдер цифровых услуг и решений«Ростелеком»и разработчик программного обеспечения (ПО) для десктопных и мобильных операционных систем (ОС)компания «Авроид» представили полноценное мобильное рабочее место.Это первое решение такого рода, где все компоненты внесены в реестры Минпромторга и Минцифры РФ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Ростелеком Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Мобильное рабочее место представляет собой программно-аппаратный комплекс: его основу составляет планшет Fplus T1100, на который установлены ОС «Аврора», а также базовый комплекс программных продуктов: пакет «МойОфис», антивирус Kaspersky, мобильный клиент для TelegramTavro, разработанный компанией «Авроид».Tavro—нативное решение, полностью написанное разработчиком с нуля, был включен в единый реестр отечественного ПО Минцифры РФ 5 сентября 2023 года.

Проект мобильного рабочего места был реализован в самые короткие сроки после подписания соглашения о сотрудничестве, которое участники заключили в июне на ПМЭФ-2023. По условиям документа стороны договорились совместно работать над созданием и развитием качественных отечественных ИТ-решений для экосистемы «Аврора» и обеспечивать пользователей рабочими пространствами для безопасных коммуникаций.

«Наше сотрудничество — пример того, как воплощаются в жизнь намерения, за которыми стоят не только сильная воля ее участников, но и реальные российские технологии, способные уже в ближайшие месяцы изменить привычные представления о рабочем месте. Совместными усилиями мы создаем новые ИТ-продукты, которые позволят просто и безопасно решать все рабочие задачи наших корпоративных и государственных заказчиков», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Мы специализируемся на разработке и производстве ИТ-оборудования, поэтому нам важно, с какими программными продуктами оно будет совместимо. Сегодня есть достаточно сильные игроки в этой сфере, чтобы подготовить решение, которое позволит российским заказчикам из корпоративного и госсектора перейти на использование отечественных альтернатив безболезненно и быстро. Это значит, что мы постепенно усиливаем технологический суверенитет РФ и снижаем санкционные риски», — прокомментировал управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников.

«Создав Tavro, мы удовлетворили самую важную потребность любого пользователя мобильного устройства — возможность осуществлять коммуникации с помощью удобного и привычного мессенджера в безопасной среде. А включение приложения в реестр Миницифры— еще один шаг к развитию и популяризации национальной мобильной экосистемы Аврора», — отметил генеральный директор компании «Авроид» Эдуард Батанов.

СПРАВОЧНО Fplus (фплюс.рф)— ИТ-холдинг, объединяющий разработчиков программно-аппаратных решений для корпоративного и госсектора, производителей потребительской электроники под собственными торговыми марками, одного из крупнейших в стране дистрибуторов ИТ-оборудования и программного обеспечения, разработчика ОС и мобильных приложений, поставщика энергетических решений, логистического оператора, розничную сеть магазинов решений для умного дома и др. Офисы ИТ-холдинга расположены в Москве, Санкт-Петербурге и еще пяти городах России. Открыты региональные представительства в Казахстане, Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Киргизии, Туркмении. Дилерская сеть насчитывает свыше 4 000 партнеров из более чем 300 городов России и ближнего зарубежья. Fplus работает на российском рынке с 1991 года.

* * * «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российскоймобильнойоперационной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Мыдинамично иуспешно сотрудничаем с лидерами корпоративного рынка игосударственными компаниями, задаем стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения иформируя отечественный стек технологий.

ПАО «Ростелеком»