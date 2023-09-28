Рабочий сорвался с моста и погиб на строительстве трассы М-12

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти рабочего на строительстве трассы М-12 Москва — Казань в Нижегородской области. По данным СК РФ, в Пильнинском районе мужчина сорвался с моста и упал с высоты 20 метров. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

По данным Государственной трудовой инспекции, погибший работал арматурщиком в ООО «Бау Юнион». Инспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая. Следователи СК РФ ведут свое расследование несчастного случая.

Андрей Репин