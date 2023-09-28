Сельхозпроизводители Башкирии приобрели технику на 9,6 млрд рублей

С января по август текущего года в Башкирии закупили более 2 тыс. единиц сельхозтехники на общую сумму 9,6 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства республики. Это на 2,6 млрд руб. (на 37%) больше, чем за восемь месяцев 2022 года.

С января по август аграрии закупили 391 трактор, 158 зерноуборочных и 18 кормоуборочных комбайнов, более 440 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и другие виды техники, отметил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

В регионе действует программа модернизации технического парка АПК, в рамках которой аграриям субсидируют до 50% затрат на закупку техники и оборудования. В текущем году лимит бюджетных средств по данному направлению определен в объеме более 1,4 млрд руб.

Майя Иванова

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