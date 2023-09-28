В Адыгее завели дело на задержанную с килограммом наркотиков девочку-подростка

У 17-летней девушки из Краснодара изъяли 1 кг наркотиков в поселке Хомуты Тахтамукайского района Адыгеи. Следственным отделом СУ СКР по республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, жительница Краснодара приехала в поселок Хомуты за тайниковой закладкой, координаты которой ей сообщило неустановленное лицо. Найденные наркотики девушка собиралась продать через закладки в Краснодарском крае и Адыгее, но ее задержали полицейские.

Следователи и сотрудники полиции пытаются установить личность человека, сообщившего координаты партии наркотиков подростку. Также они выясняют причины, по которым несовершеннолетняя девушка пошла на особо тяжкое преступление.

Георгий Ефименко

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