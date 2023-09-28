Нижегородское заксобрание впервые за два года назначило судьей адвоката

Депутаты заксобрания Нижегородской области по рекомендациям Квалификационной коллегии судей назначили ряд мировых судей в участки Нижнего Новгорода и региона. Среди кандидатов была и адвокат из Уреня Елена Саковец. Ее назначили на трехлетний срок полномочий мировым судьей Шарангского судебного района.

Это довольно примечательное событие: адвокатов судейское сообщество очень редко впускает в свои ряды. Обычно судьями становятся либо помощники судей, либо сотрудники прокуратуры или следственных органов. Про Елену Саковец представитель областного суда рассказал, что квалификационный экзамен на должность мирового судьи она сдала на «отлично» и «исключительно положительно» зарекомендовала себя за время работы адвокатом: жалоб на нее не поступало.

«Первый адвокат за последние два года назначается в судьи. Мне кажется, это правильная тенденция. Хочется пожелать областному суду обратить внимание на эту категорию юристов с тем, чтобы их больше было в судах»,— порадовался депутат заксобрания, советник-наставник при губернаторе Дмитрий Бедняков.

Иван Сергеев