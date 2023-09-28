Краснодарская компания вошла в эксперимент по применению спецрежима для развития цифровых инноваций

Краснодарское ООО «Летай и Смотри Агро» включили в реестр компаний, участвующих в экспериментальном правовом режиме для развития цифровых инноваций в области сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем (БАС). Соответствующий документ опубликован на портале официальной публикации правовых актов.

На сегодняшний день ООО «Летай и Смотри Агро» — единственная компания в списке, которая использует БАС для внесения биоагентов, что позволяет отказаться от использования пестицидов.

«Уже более семи лет мы занимаемся успешной интеграцией беспилотных авиационных систем в сельское хозяйство. Одной из основных наших задач является разработка и внедрение комплексной биологической защиты растений с использованием дронов и внесения биоагентов. Мы стремимся к созданию и поддержанию естественного баланса в природе, где наши растения способны процветать без использования химических ядов (пестицидов)»,— рассказали в компании.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Летай и Смотри Агро» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре. Бенефициаром и генеральным директором компании указан Василий Птицын. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Основным видом деятельности указано предоставление услуг в области растениеводства. Доходы компании в 2022 году составили 9,4 млн руб.

Василий Хитрых