Новая школа в Гатчине откроется в январе 2024 года для младших классов

Новая школа, рассчитанная на 825 мест, откроет свои двери для классов с первого по пятый в январе 2024 года, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Остальные классы школа примет 1 сентября 2024 года. Школу на территории ЖК «IQ Гатчина» в микрорайоне Въезд построили с опережением графика — ее планировалось ввести в 2024 году. В ближайшее время районная администрация приступит к лицензированию учреждения и поиску учителей. Здание было возведено группой «Ленстройтрест» по федерально программе «Развитие образования».

В школе расположится 33 класса, 12 — для начальной школы, 15 — для средней и 6 для старших. Школа имеет блоки разной этажности. В ней предусмотрены спортивные залы, медиатека, актовый зал, медицинские блок, учебные классы и другие помещения.

В образовательной программе школы сделают акценты на углубленном изучении отдельных предметов на уровнях основного и среднего общего образования, а также на профильном обучении в старшей школе. На выбор старшеклассникам предложат курсы естественно-научного, гуманитарного и технологического циклов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте