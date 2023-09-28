Пермякам предложили смотреть фильмы и сериалы шести онлайн-кинотеатров

Жителям региона предложили доступ к шести видеосервисам, которые занимают более половины российского рынка. Теперь пермяки смогут экономить и смотреть новинки проката еще в двух популярных онлайн-кинотеатрах.

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Подписка «МегаКино» сейчас также включает Wink и more.tv, а ранее любителям кино были предложены фильмы и сериалы, размещенные на четырех платформах. Сервис МегаФона охватывает более половины кино- и телепродукции, доступной онлайн в России. Согласно оценке J’son & Partners за 2022 год, суммарно шесть онлайн-кинотеатров занимают около 54% российского рынка по объему выручки и свыше 40% – по количеству подписчиков.

Расширение предлагаемого контента не повлияло на стоимость и принцип работы сервиса: зрители могут в моменте пользоваться одним кинотеатром из шести, а свой выбор при желании изменить. В пакет входят платформы, на которых можно смотреть эксклюзивные сериалы, свыше сотни ТВ-каналов и десятки тысяч фильмов.

«Мы рады, что к нашей подписке «МегаКино» присоединились такие гранды онлайн-видео, как Wink и more.tv. Теперь нашим абонентам доступно сразу шесть онлайн-кинотеатров с самым широким из возможных выбором видеоконтента, при этом цена такой подписки – как если бы он платил только за один видеосервис. Мы верим, что такой способ наиболее выгоден для зрителя. По сути, наш абонент платит только за то, что смотрит, всегда имея возможность переключиться на любой другой кинотеатр из меню «МегаКино», – говорит коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

ПАО "МегаФон"