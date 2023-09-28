Суд обязал запросившего убежище в Финляндии вернуть детей матери в РФ

Верховный суд Финляндии обязал россиянина, запросившего убежище, вернуть двух несовершеннолетних детей матери в Россию. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Осенью 2022 года мужчина уехал в Финляндию, где и запросил убежище для себя и своих детей в возрасте 10 и 12 лет. После этого мать несовершеннолетних обратилась в суд с требованием вернуть детей, поскольку их вывезли в Финляндию без ее согласия. Прошлые инстанции, вплоть до апелляционного суда, отказали ей в возвращении детей, и она подала в Верховный суд.

Выступая в Верховном суде, отец объяснил вывоз детей тем, что в России их заставляли проходить «военную подготовку». Его старший ребенок учился в кадетском классе, а младший — в классе Юнармии. Дети в суде заявили, что мысль о возвращении в Россию их пугает.

По словам старшего ребенка, в России их сочтут предателями за переезд в Финляндию. Он также сказал, что хочет быть со своим отцом. Раньше, по его словам, он очень тосковал по России, но сейчас нет.

Мать подала иск в Верховный суд, пообещав, что старший ребенок не вернется в кадетский класс. Верховный суд счел, что оснований сомневаться в словах матери нет, и постановил вернуть ей детей. Суд посчитал, что возвращение в Россию не повлечет серьезных рисков для детей и что обращение, наносящее вред человеческому достоинству, им не грозит.

Анастасия Ларина