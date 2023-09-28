«Семена помещены в серебряную банку, украшенную лого бренда»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об осенней рекламной кампании модного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wwd.com Фото: wwd.com

Prada увлеклась садоводством. Частью осенней рекламной кампании итальянского бренда, для которой снялись Бенедикт Камбербэтч, китайский актер Ли Сиань, Коди Смит-Макфи, Хантер Шефер и Летиша Райт, стала и акция с открытием цветочных киосков, где продаются семена цветов в упаковке Prada.

Семена ноготков, маргариток и подсолнечника, помещенные в серебряную банку, украшенную лого бренда, можно купить в Милане, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Дубае, Сеуле, Гонконге, Пекине, Шанхае, Чэнду, Гуанчжоу, Циньхуандао и Токио.

В Prada цветы для пиара используют не в первый раз. Так, в рамках кампании Resort 2020 предлагали собрать свои букеты в упаковке с изображениями из той коллекции. Тогда сделать это можно было в ряде цветочных магазинов Лондона, Парижа, Токио, Шанхая, Нью-Йорка и Москвы.

Но то, знаете ли, букеты, а новая кампания — настоящее садоводство. Я как человек, который использует горшки Tiffany & Co. по назначению — для моей коллекции суккуулентов, — подобное очень поддерживаю.