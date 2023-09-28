Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о любви внука графа Владимира Орлова к генеральской дочери.

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Сегодня Выборгский район Санкт-Петербурга, парк Лесотехнической академии. Ему больше 200 лет. Саженцы уникальных деревьев появились в 1811 году, когда из Царского Села сюда перевели Лесной институт. Здесь же состоялась дуэль, которая всколыхнула весь Петербург. Есть даже обелиск, установленный в память этого поединка…

Флигель-адъютант Александра I, внук графа Владимира Григорьевича Орлова Владимир Новосильцев влюбился в очаровательную девушку Екатерину, дочь генерала Пахома Чернова. И все бы хорошо, только вот мать Новосильцева была против этого брака категорически.

«Мoгу ли я сoглaситься, чтoбы мoй сын женился нa кaкoй-нибудь Чернoвoй, дa к тoму же Пaхoмoвне — никoгдa этoму не бывaть. Не хoчу иметь невесткoй Чернoву Пaхoмoвну — экoй срaм!»,— говорила она. Женщина безмерно гордилась своим происхождением (крестница Екатерины второй!) и считала, что единственный сын достоин лучшей партии. В какой-то момент она сделала вид, что согласна на свадьбу, но за спиной отпрыска плела интриги и событие все время отодвигалось.

Тут, чтобы отстоять честь Кати, в дело вмешался ее брат Константин. Дуэль чуть было не состоялась сразу, но Новосильцев уверил, что непременно женится, а мать его даже отправила письмо родителям Екатерины, в котором сообщала о своем полном согласии на брак.

В то же самое время она через начальство добилась того, что ее сыну отказал сам генерал, отец невесты. А дело получило новый импульс и даже политический окрас. К нему подключился господин Рылеев, будущий декабрист и друг Чернова. То ли он, то ли Кюхельбекер сочинили позже стих:

Клянемся честью и Черновым: Вражда и брань временщикам, Царя трепещущим рабам, Тиранам, нас угнесть готовым!

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Дуэль состоялась. Противники стреляли одновременно. Чернов получил ранение в висок, у Новосильцева была пробита печень. Оба чуть позже скончались… Мать Новосильцева всю оставшуюся жизнь не находила себе места, пыталась замолить свой грех. Известно, что обрaщaясь к митрoпoлиту в церкви святого Филарета она прoсилa: «Я — убийцa мoегo сынa; пoмoлитесь, влaдыкa, чтoб я скoрее умерлa».