Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об аппаратном наполнении ноутбука Tecno.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tecno Фото: Tecno

Модель Megabook S1 в пока малочисленной линейке ноутбуков Tecno можно отнести к премиальной категории. И в большей степени эта заслуга инженеров по совокупности габаритных характеристик. Лэптоп с диагональю 15,6 дюйма, который я недавно протестировал, довольно тонкий и легкий. Его толщина — 13,5 мм, вес — 1,35 кг.

Добиться таких значений помог магниевый сплав, который использовали для производства корпуса. При этом материал обработали так, что на ощупь он как пластик. Неудачный выбор с точки зрения имиджа, который еще невольно вызывает опасения насчет надежности конструкции. Но тут переживать не стоит — магниевый сплав при своей легкости готов к нагрузкам не хуже распространенных вариантов из алюминия и точно лучше пластика.

По части аппаратного наполнения создатели Megabook S1 поработали над статусом. Новинка поучила дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 3,2K, частотой обновления 120 Гц, 100-процентным охватом sRGB. Центральное место в архитектуре занимает 12-ядерный процессор Core i7 12-го поколения с активным охлаждением, созданный специально для ультрабуков.

За хранение информации отвечает твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 Тб, оперативные данные обрабатывают 16 Гб памяти последнего поколения LPDDR5. Автономность обеспечивает аккумулятор на 70 Вт*ч, что тоже солидно для подобного форм-фактора. Питается аппарат от зарядки GaN мощностью 65 Вт.

Даже без учета характеристик дисплея, возможных настроек, заявленных стандартов и сертификаций легко оценить, что это машина для офисных задач, особенно если работа требует потреблять или как-то взаимодействовать с медиа. Графические задачи, фото и видеоредакторы под силу Megabook S1.

Полдюжины аудио динамиков и поддержка DTS:X Ultra, микрофоны с умным шумоподавлением, бьютификацией, двухмегапиксельные селфикамеры лишь дополнительно подчеркивают характер ноутбука. А вот серьезный игровой статус для этого лэптопа не заявлен, и заработать его вряд ли получится. Куда приятнее было бы получить тачпад, который нажимается по всей поверхности.