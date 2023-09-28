Газпромбанк приобрел ТЦ «Мега» в Новосибирске и Омске

Группа «Газпромбанк» приобрела у Ingka Centres торговые центры «Мега». Подробности сделки не раскрываются. В ее состав вошли 14 ТЦ, в том числе в Новосибирске и Омске, сообщает пресс-служба банка. Общая площадь приобретенной недвижимости составила 2,3 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

«Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку»,– заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

Омская «Мега» открылась в 2009 году. Ее площадь составила 130 тыс. кв. м. Якорными арендаторами, как и во всех аналогичных ТРЦ IKEA в России, стали мебельный магазин IKEA (27 тыс. кв. м), гипермаркет сети Achan и гипермаркет строительных материалов сети Leroy Merlin. Инвестиции в омский проект составили в $200-250 млн. В Новосибирске «Мега» начала работу в 2007 году. Тогда сообщалось, что общая площадь торгового центра превышает 130 тыс. кв. м., совокупный объем инвестиций - $150 млн.

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Оксана Павлова