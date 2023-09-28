Застройщик «Пермглавснаб» перенес свой офис

Строительная компания «Пермглавснаб» сменила офис, сообщили в организации. Из штаб-квартиры в историческом здании на ул. Монастырской, 15, именуемом «дом со львами», АО «СЗ “Пермглавснаб”» переехало в помещения бывшего пивзавода на ул. Сибирской, 35. Здание бывшего пивоваренного завода Ижевского товарищества, являющееся объектом культурного наследия, компания «Пермглавснаб» приобрела в 2017 году, восстановила и приспособила к современному использованию. Объект, введенный в эксплуатацию этой весной, представляет собой жилой комплекс с коммерческими помещениями. В компании пояснили, что заняли в здании 982 кв. м — это помещения на первом и втором этажах и весь пристрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Долгановский Фото: Константин Долгановский

Штаб-квартира «Пермглавснаба» много лет располагалась в здании со львами на ул. Монастырской, 15, построенном для треста «Молотовуголь» в 1946 году. С 1957 года здесь находилось Управление материально-технического снабжения Западного Урала (УМТС), на базе которого в 1993 году учреждено АО «Пермглавснаб», реорганизованное затем в АО «Специализированный застройщик “Пермглавснаб”».