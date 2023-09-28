В Петербурге откроется четыре новых ресторана под брендом Rostic`s

В четверг, 28 сентября, в Санкт-Петербурге под новым брендом официально открылся флагманский ресторан Rostic’s на Невском проспекте, 96. Представители управляющей компании «Юнирест» (управляет брендами Rostic’s и KFC в России) и партнера-франчайзи «Майрест» рассказали журналистам о планах по открытию в 2024 году четырех новых ресторанов Rostic’s в Петербурге и Ленобласти, об интересе к малым областным городам и спальным районам города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам Ксении Сенча, генерального директора ООО «Майрест», развивающего франшизу Rostic’s и KFC в Петербурге, Ленобласти, Татарстане, Краснодаре и других регионах РФ, ребрендинг коснется всех действующих точек питания KFC в области и городе. В настоящее время общее количество ресторанов в Петербурге и Ленобласти насчитывает 103, из них 64 уже работают под новым брендом. Средняя площадь занимаемых помещений составляет примерно 200 кв. м. Точки, которые откроются сразу под брендом Rostic’s, появятся в новых локациях города и области в следующем году. Где именно, франчайзи пока не уточняет.

Председатель совета директоров «Юнирест» Константин Котов отметил, что компания заинтересована сегодня в развитии ресторанов не только во флагманских локациях городов-миллионников, но и в удаленных жилых районах крупных городов, а также в расширении присутствия в малых городах. Госпожа Сенча уточнила, что из мест, где вообще не присутствовали ни KFC, ни Rostic’s в Ленобласти сейчас рассматриваются города Волхов и Лодейное поле и еще большое количество областных населенных пунктов. Если раньше для открытия ресторанов рассматривались города с населением от 100 тыс. человек, то сегодня представители брендов не исключают возможности запускать новые точки в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тыс. жителей и даже меньше, если речь идет о местах рядом с федеральными трассами и высокой транспортной проходимостью.

Как утверждают правообладатели брендов, вкус продуктов и сервис, к которым привыкли россияне в ресторанах KFC, не изменился и не поменяется после ребрендинга — сохранение рецептур было одним из условий соглашения о переходе прав к «Юниресту». Не изменятся и цены, несмотря на подорожание куриного мяса, инфляции и так далее. «На средний чек влияют многие факторы, в том числе увеличение количества продуктов в заказе,— пояснила Ксения Сенча. — В отдельных случаях мы отмечаем рост чека на 3-4% после ребрендинга, но нельзя сказать, что это происходит из-за повышения цен».

Александра Тен

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