«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения 26 населенных пунктов в Тюменской области

Компания «Россети Тюмень» направила более 20 млн рублей на выполнение планового ремонта 7 высоковольтных подстанций, расположенных в Тюменском районе Тюменской области. Питающие центры обеспечивают электроэнергией 26 населенных пунктов, в числе которых одни из крупнейших сел региона Ембаево, Горьковка, Перевалово и поселки Винзили и Богандинский.



На энергообъектах специалисты выполнили ремонт и замену выключателей, разъединителей, распределительных устройств и другого подстанционного оборудования. Своевременное техническое обслуживание позволяет обеспечивать надежную работу подстанций, энергоресурс от которых получают 65 тысяч жителей региона, а также 14 школ, 8 детских садов, 4 медучреждения и более 40 объектов коммунальной инфраструктуры.

АО «Россети Тюмень»